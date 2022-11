Überflieger bleiben am Boden

Plus FC Horgau bleibt zum siebten Mal in Folge ungeschlagen, kommt gegen den TSV Wertingen aber nicht über eine torlose Nullnummer hinaus.

Zum Saisonauftakt ist dem FC Horgau beim TSV Wertingen der "Lucky Punch" zu einem 1:0-Sieg gelungen. Beim Rückrundenstart war dies keiner Mannschaft vergönnt. So trennten sich die beiden Kontrahenten in der Fußball-Bezirksliga Nord mit einer torlosen Nullnummer.