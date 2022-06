Fußball

vor 36 Min.

Und schon wieder rollen die Bälle

Plus Nach einer kurzen Verschnaufpause haben die ersten Mannschaften schon wieder das Training aufgenommen. Was sich bei den höherklassigen Teams verändert hat.

Von Oliver Reiser

Als erster Verein im Landkreis hat der Kreisligist TSV Neusäß mit den Vorbereitungen auf die neue Saison begonnen. Bereits seit dem 10. Juni befinden sich die Schützlinge von Trainer Robert Walch im Trainingsbetrieb. Man hat sogar schon ein Testspiel bei der SSV Dillingen bestritten und 4:2 gewonnen. In diesen Tagen ist nun beim Landesligisten TSV Gersthofen sowie den Bezirksligisten TSV Meitingen und SV Cosmos Aystetten der Startschuss gefallen. Am Montag zieht Bezirksliga-Aufsteiger TSV Dinkelscherben nach, der sich in der Verlängerung erst noch durch die Relegation in das schwäbische Oberhaus zurück gekämpft hat.

