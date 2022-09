Unentschieden fühlt sich wie Niederlage an

Plus Cosmos Aystetten verspielt gegen den TSV Ziemetshausen eine 2:0-Führung.

Statt mit Rückenwind geht der SV Cosmos Aystetten mit gemischten Gefühlen in die nächsten drei Spitzenspiele der Bezirksliga Süd gegen Kaufbeuren, Bobingen und Egg. Die Schützlinge von Ivan Konjevic mussten sich nach einer 2:0-Führung gegen den TSV Ziemetshausen in letzter Minute noch mit einem 2:2 begnügen. Ein Unentschieden, das sich nach zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten wie eine Niederlage anfühlt.