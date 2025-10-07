Unnötig spannend: Biberbacher Frauen gewinnen Heimspiel

Die Fußballerinnen des SC Biberbach feierten in der Landesliga den zweiten Saisonsieg. Der SCB besiegte den FC Alburg mit 5:3. Nach einem starken Beginn wurde es zum Ende nochmals spannend.

Die Biberbacherinnen dominierten von Beginn an die Partie. Die Gäste aus Alburg waren in der gesamten ersten Hälfte chancenlos. Dennoch dauerte es 30 Minuten, ehe sich die Heimelf für ihre engagierte Leistung belohnen konnte. Sophia Hammerl reagierte nach einem Lattentreffer am schnellsten und schob in der 32. Minute zur verdienten Führung ein. Violetta Frese traf nur zwei Minuten später nach Vorarbeit von Hammerl zum 2:0. Der FC Alburg war sichtlich beeindruckt, dies nutzte wiederum Frese aus und erzielte in der 44. Minute das 3:0.

Die Damen des SC starteten auch nach der Halbzeit druckvoll. Erneut war es Violetta Frese, die mit ihrem dritten Tor zum 4:0 für den SC Biberbach traf. Durch individuelle Fehler lud man die Gäste dann ein. Alburg verkürzte innerhalb von 20 Minuten auf 4:3. In der Schlussviertelstunde wurde das Spiel zunehmend hektischer. Die Gäste schwächten sich in dieser Phase selbst durch eine Gelb-Rote Karte. In der 89. Spielminute erlöste Sophia Hammerl mit ihrem Treffer zum 5:3 den SCB. (scb)