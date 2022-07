Fußball

23.07.2022

Unter neuem Namen in die neue Liga

Plus Aufsteiger TSV Dinkelscherben empfängt zum Auftakt in der Bezirksliga Süd Absteiger SV Cosmos Aystetten in der GW-TEC-Arena. In der Bezirksliga Nord haben der FC Horgau und der TSV Meitingen heftige Auswärtsspiele vor der Brust.

Von Oliver Reiser

Nicht nur das Wetter verspricht am Sonntag heiß zu werden. „Auch wir sind heiß auf den Saisonstart“, sagt Michael Finkel. Der Trainer des TSV Dinkelscherben freut sich zusammen mit seiner Mannschaft und dem ganzen Umfeld, dass man nach sechs Jahren wieder in die Bezirksliga zurückgekehrt ist, der man zuvor 18 Jahre lang ununterbrochen angehört hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

