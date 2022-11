Verfolgerduell bleibt ohne Tore

Plus Aufsteiger SV Ottmarshausen besiegt zum Rückrundenauftakt den Tabellenführer. TSV Zusmarshausen und Lagerlechfeld trennen sich im Verfolgerduell torlos.

Welch ein Paukenschlag! Mit Effektivität und Siegeswillen bezwang der SV Ottmarshausen in der Kreisliga Augsburg den Tabellenführer SpVgg Langerringen mit 3:2. Bis es aber so weit war, vergingen nervenaufreibende Spielminuten für die Fans.