Fußball

18:00 Uhr

VfL Westendorf startet mit neuem Spielertrainer

Plus Neben dem neuen Coach gibt es beim VfL Westendorf auch einen neuen Torwart.

Mit einem neuen Spielertrainer geht der VfL Westendorf in die Saison 2023/24. Künftig wird an der B2 Dieter Deak die Kommandos geben. Der 33-Jährige trainierte zuletzt den SV Straß (Kreisklasse Neuburg). Als Spieler war er unter anderem TSV Friedberg, SSSV Alsmoos-Petersdorf, TSG Stadtbergen, VSC Donauwörth und TSV Rain am Ball. Deak tritt die Nachfolge von Dietmar Fuhrmann an, der künftig beim Kreisliga-Absteiger TSV Göggingen das Sagen haben wird.

Neu im Kader des VfL ist auch Torhüter Niklas Ruinat. Der 19-Jährige kommt vom TSV Herbertshofen. Verlassen haben den Verein die Stammspieler Johannes und Benjamin Sörgel, die es zum SV Erlingen zieht. (AZ)

