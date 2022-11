VfR Foret dreht ein verrücktes Derby

Plus Nach 2:4-Rückstand noch 5:4-Sieg gegen Gablingen. Welden im Spitzenspiel gegen Thierhaupten obenauf.

Der TSV Welden konnte das Spitzenspiel der Fußball-Kreisklasse-Nordwest gegen den SV Thierhaupten mit 3:2 für sich entscheiden. An der Spitze behauptete sich der TSV Diedorf mit einem 4:0-Sieg gegen den FC Langweid. Derweil musste der SV Gablingen im Derby beim VfR Foret eine unglückliche 4:5-Niederlage hinnehmen.