Volles Risiko wird am Ende nicht belohnt

Plus Bittere Pille für den nicht aufgebenden FC Horgau, der nach 0:3-Rückstand gegen Spitzenreiter TSV Wertingen vom Elfmeterpunkt den Ausgleich verballert.

Gegen den Tabellenprimus der Bezirksliga Schwaben Nord, den TSV Wertingen, setzt es für den FC Horgau die nun vierte Niederlage in Folge. Dieses 2:3 ist allerdings die mit Abstand bitterste, da sich die Mannschaft von Manuel Schmid über 90 Minuten teuer verkauft und zum Ende hin beinahe noch ein Unentschieden erreicht hätte. In der Nachspielzeit jagte Valentin Blochum einen Handelfmeter mit vollem Risiko über das Tor.

Die erste gute Möglichkeit der Partie gehört den Kleeblättern. Nach schönem Kombinationsspiel und viel Tempo bringt Omar Samouwel nach Flanke von Maximilian Reitmeier jedoch zu wenig Druck hinter den Ball. Scherl kann parieren. Der nach Rotsperre zurückgekehrte Tobias Kirschner macht viel Druck über die linke Seite. Severin Blochum setzt dem nächsten Abschluss drüber. In der 10. Minute dann der Schock für die Hausherren. Der TSV Wertingen kommt das erste Mal vor das Horgauer Tor und erzielt das 0:1 durch Prestel. Drei Minuten später dann Horgau hinten unsortiert. Spitzert in seiner Aktion allerdings nicht zielstrebig genug.