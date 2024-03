Fußball

16.03.2024

Vom Bolzplatz auf den Bossplatz des „kleinen HSV“

Plus Der sportliche Leiter und Spielmacher des Hainhofener SV, Michael März, begann seine Fußballkarriere erst mit 14 Jahren. Woran er sich kulinarisch die Zähne ausbeißt und was er mit Erling Haaland gemeinsam hat, verrät er in der AZ-Elferkette.

Der Mittelfeldstratege und sportliche Leiter des Hainhofener SV, Michael März, startet in der A-Klasse Augsburg West gegen den TSV Neusäß II ins neue Kalenderjahr (So, 12 Uhr). Der 34-jährige Gas- und Wasserinstallateur begann seine Karriere erst mit 14 Jahren durch die Finte eines Freundes. „Ich dachte wir gehen nur Bolzen und plötzlich war ich Trainingsgast beim TSV Neusäß“, erinnert sich März. Der gebürtige Neusässer, der in seinem Team kurz „Mi“ genannt wird, trägt seit 2008 das Trikot des „kleinen HSV“ und feierte dort auch seine schönsten Momente. „Letztes Jahr durch ein 4:0 gegen Ottmarshausen noch den Klassenerhalt zu packen, da hatte ich kurz mal feuchte Augen“, sagt der sportliche Leiter.

1. Bunte oder schwarze Schuhe?

