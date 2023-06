Fußball

Von der Eins mit Stern bis zur glatten Sechs

Plus Schulnoten für 19 Kreisklassisten, die in in vier Ligen in zwei Kreisen beheimatet sind. Nicht alle haben das Klassenziel erreicht.

Nach den Landes-, Bezirks- und Kreisligisten aus der Region erhalten heute insgesamt 19 Vereine, die in insgesamt vier Kreisklassen verteilt sind, Schulnoten für ihre Leistungen in der abgelaufenen Fußball-Saison. Dabei sahen die Zensuren für manche Absteiger gar nicht gut aus. Einmal gab es sogar die glatte Sechs.

SpVgg Auerbach

Punkte/Tore: Sechs Niederlagen waren zu viel, um ganz vorne mitzumischen. Mit 44 Punkten (55:29) und acht Spielen ohne Niederlage aber immerhin Rang vier.

Die höchsten Siege: 7:1 gegen den TSV Neusäß II, 6:0 gegen den SV Thierhaupten .

Die höchste Niederlage : 1:3 beim TSV Diedorf .

Die meisten Spiele: Michael Furnier 24, Edrisah Jaiteh, Dominik Demharter Georg Weser je 23.

Die meisten Tore: Edrisah Jaiteh erzielte zehn Tore. Ihm folgen Tomasz Gwizdz (9) und Michael Furnier (8).

Böse Buben:. Edrisah Jaiteh und Ansumana Sankareh sahen jeweils die Ampelkarte . Spielertrainer Samet Kurt neun Gelbe Karten.

Zuschauer: 83 kamen im Schnitt ins Rothtalstadion.

Note: 3

Grün-Weiß Baiershofen

Punkte/Tore: Nach einem Fehlstart brachten die Grün-Weißen satte 40 Punkte mit 57:47 Toren auf ihr Konto, was einen soliden siebten Platz in der Kreisklasse West 2 einbrachte.

Der höchste Sieg: 6:1 gegen den TSV Wittislingen.

Die höchsten Niederlagen : 1:5 beim TSV Burgau, 0:4 gegen SSV Dillingen .

Die meisten Spiele: Christopher Rößle war in 25 von 26 Spielen am Ball. Oldie Peter Wiedemann war 24 Mal dabei.

Die meisten Tore: Zehn Treffer gelangen Peter Wieemann. Gabriel Streil und Johannes Kraft trafen je neunmal ins Netz.

Böse Buben:. Johannes Kraft durfte gleich zweimal mit der Ampelkarte zum Duschen. Einmal traf dieses Schicksal Mathias Fritz .

Zuschauer: Mit einem Schnitt von 140 liegt der SVB auf Platz zwei in der Zuschauergunst.

Note: 3-

TSV Diedorf

Punkte/Tore: 17 Siege brachten dem TSV Diedorf 55 Punkte und damit die Meisterschaft in der Kreisklasse Nordwest. Alles acht Spiele des Jahres 2023 wurden gewonnen. Mit 70 Toren und 30 Gegentreffern liegt man jeweils auf Platz drei.

Der höchste Sieg: 9:0 gegen den TSV Neusäß II.

Die höchsten Niederlagen : waren auch die einzigen: 2:4 beim TSV Steppach , 1:3 beim VfR Foret, 0:2 beim TSV Welden .

Die meisten Spiele: Maximilian Mayer war in allen 24 Spielen dabei, gefolgt von Julian Dreßler und Florian Thalmeir (je 23). Insgesamt wurden 22 Spieler eingesetzt.

Die meisten Tore: Tobias Schneider traf 15 Mal ins Schwarze. Michael Mayer brachte es auf neun Treffer.

Böse Buben:. Der TSV kassierte keinen einzigen Platzverweis, Maximilian Mayer allerdings sieben gelbe Karten.

Zuschauer: 76 wollten im Schnitt den Meister sehen.

Note: 1*





SV Ehingen/Ortlfingen

Punkte/Tore: Zehn Spiele waren die Einhörner in einer bärenstarken Rückrunde ungeschlagen. Mit 54 Punkten und und 71:28 Toren wurden man Dritter. Dazu erreichte der SVE /O das Halbfinale im Kreispokal, das man 0:1 bei der SpVgg Deiningen verlor.

Der höchste Sieg: 8:1 gegen SV Eggelstetten .

Die höchste Niederlage: 0:2 gegen VfB Oberndorf.

