Ein Ex-Profi verstärkt den TSV Gersthofen

Nachdem am vergangenen Wochenende der bayerische Meister im Hallenfußball gekürt wurde, erwachen auch die Fußballer in den unteren Klassen wieder aus dem Winterschlaf. Landesligist SV Cosmos Aystetten hätte bereits am Donnerstag, 30. Januar, zu einem ersten Testspiel beim Regionalligisten FC Augsburg II antreten sollen. „Sozusagen von null auf hundert“, lacht Abteilungsleiter Thomas Paschek. Doch die Partie wurde abgesagt, weil der FCA viel Verletzte hat. Die Bezirksligisten TSV Dinkelscherben, TSV Gersthofen, FC Horgau und TSV Meitingen starten in den kommenden Tagen mit der Vorbereitung auf die Anfang März beginnende Restsaison. Dabei hat es doch die eine oder andere Veränderung ergeben. Der TSV Gersthofen konnte sogar einen Spieler verpflichten, der schon in der Europa League-Qualifikation im Einsatz war.

Zum Trainingsauftakt am Dienstag auf dem Kunstrasen in Gersthofen kann Patrick Wurm, der Spielertrainer des SV Cosmos Aystetten, mit Philipp Toth einen Neuzugang begrüßen. Der 24-Jährige spielte zuletzt für den Nordwest-A-Klassisten SV Bonstetten. Der Mittelfeldspieler, der bereits in der Halle zum Einsatz kam, nachdem sich Nikolas Brummer verletzt hatte, wurde unter anderem in der Jugend des TSV Schwaben Augsburg ausgebildet. Dort war er bereits Cosmos-Abteilungsleiter Thomas Paschek aufgefallen. Nicht mehr dabei ist Filip Marjanovic, der zum Süd-Bezirksligisten TSV Bobingen gewechselt ist. Der 23-Jährige wäre zum Rückrundenauftakt aber aufgrund einer Roten Karte aus dem letzten Spiel beim FC Ehekirchen gesperrt gewesen.

Über 200 Spiele in den Ligen von Serbien und Nordmazedonien

Mit vier Neuzugängen startet der TSV Gersthofen am 3. Februar in die Vorbereitung. Mit Mustafa Mujezinovic konnte man einen Ex-Profi verpflichten, der in Serbien, Bosnien-Herzegovina und Nordmazedonien über 200 Spiele in der ersten Liga absolviert hat und für den FC Zeljeznicar Sarajevo sogar in der Europa League-Qualifikation gegen Maccabi Haifa am Ball war. Der mittlerweile 31-Jährige, der in Frankfurt geboren und in Dortmund aufgewachsen ist, dessen Marktwert noch 2023 mit 300.000 Euro notiert war, als er von FK Novi Pazar zu Shkendija Tetovo (Nordmazedonien) gewechselt ist, will nach vielen Verletzungen wieder von null auf hundert kommen. „Er ist gut mit unserem Spieler Admir Omerbegovic befreundet und jetzt wieder nach Deutschland gekommen“, freut sich Goran Boric, der Sportliche Leiter des TSV Gersthofen, über diesen Coup. Doch das ist nicht der einzige: Mit Azizbek Abduganiyev hat sich ein 21-jähriger Innenverteidiger mit großer Zukunftsperspektive den Lechstädtern angeschlossen. Der Kasache, stand zuletzt im Kader von Bayernligist Türkspor Augsburg, war zuvor als Schüler des Fußball-Internats in Bad Aibling auch beim SV Gössling in Österreich am Ball. Keine Unbekannten in Gersthofen sind Armin Sukalic (26), der schon beim CSC Batzenhofen-Hirblingen gespielt hat und nach Ausflügen in den Münchner Raum zuletzt beim SV Türkgücü Königsbrunn am Ball war. Von diesem Süd-Bezirksligisten kommt auch Bathuan Güney (20), dessen Onkel Bülent Güney in der Jugendabteilung des TSV Gersthofen tätig ist. „Wir haben uns in der Breite deutlich verstärkt“, sagt Goran Boric. Den Verein verlassen haben Metus Curkoli (TKSV Donauwörth), Hrvoje Bevanda (KSV Trenk Augsburg), Mario Mastev (Ziel unbekannt) und Daniele Martire. Das Gersthofer Eigengewächs hat sich zum Ligakonkurrenten TSV Dinkelscherben verabschiedet.

Vom TSV Gersthofen zum Ligakonkurrenten TSV Dinkelscherben wechselt Daniele Martire (dunkles Trikot). Foto: Oliver Reiser

Daniele Martire wechselt von Gersthofen nach Dinkelscherben

Der 21-jährige Mittelfeldspieler Daniele Martire soll beim TSV Dinkelscherben auf dem Kaiserberg die Lücke schließen, die Albin Memaj hinterlassen hat, der es zurück in den Kosovo gezogen hat. Nach einigen Ausdauerläufen bittet das Trainerduo Michael Finkel und Stefan Kauer ihre Aktiven am 3. Februar zum Trainingsauftakt. Nach einer weiteren Einheit in der Soccerhalle Jettingen geht es am Wochenende darauf für die Lila-Weißen dann ins Trainingslager nach Pilsen in Tschechien.

FC Horgau fliegt traditionell ins Trainingslager

Ins Trainingslager geht es auch für den FC Horgau. Die Kleeblätter fliegen vom 25. Februar bis 3. März in die Türkei. „Never change a Erfolgsformat“, lacht Franz Stroh und erinnert daran, dass man in den vergangenen Jahren im sonnigen Süden stets die Grundlagen für eine erfolgreiche Restsaison gelegt hat. Am 6. Februar haben die Trainer Franz Stroh und Manuel Schmid den Auftakt der Vorbereitung angesetzt. Bereits seit Anfang des Jahres trifft man sich regelmäßig zum Krafttraining.

TSV Meitingen setzt auf bewährten Kader

Mit unverändertem Kader geht der TSV Meitingen in die Restsaison. Zum Trainingsauftakt erwartet Chefcoach Andreas Wessig seine Schützlinge, die sich bereits zu wöchentlichen Laufeinheiten treffen, am Dienstag, 4. Februar. Derzeit sind die Schwarz-Weißen nur fünf Punkte vom Tabellenzweiten SV Wörnitzstein-Berg entfernt.