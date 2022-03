Vorentscheidung nach 16 Sekunden

Plus Schlusslicht SV Cosmos Aystetten verliert das Landesliga-Landkreisderby beim TSV Gersthofen mit 0:2 und seinen Torhüter mit einer rekordverdächtigen Roten Karte.

Das nackte Ergebnis weist einen 2:0-Sieg für den TSV Gersthofen im Landkreisderby der Fußball-Landesliga Südwest gegen den SV Cosmos Aystetten auf. Doch in diesem Nachbarschaftsduell, bei dem verbissen um jeden Quadratzentimer Rasen gekämpft wurde, steckte so viel mehr drin. Unter anderem zwei Fakten, die vielleicht den Einzug ins Guinness-Buch der Rekord schaffen könnten.