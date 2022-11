War das schon das Aus?

Plus Nach der 1:2-Niederlage gegen Japan steht Deutschland vor dem Spiel gegen Spanien mit dem Rücken zur Wand. Nur wenige Experten glauben noch an ein Weiterkommen. Es gibt aber auch Optimisten.

Nico Schlotterbeck trabt nur nebenher, Manuel Neuer zieht den Kopf ein und gibt die kurze Ecke frei und Takuma Asano nagelt den Ball zum 2:1 für Japan ins Netz. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht nach dieser überraschenden Niederlage schon nach dem ersten Gruppenspiel vor dem Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Am Sonntag dürfen die Schützlinge von Bundestrainer Hansi Flick gegen Spanien nicht verlieren. Sonst ist der vorzeitige Rückflug aus dem Wüstenstaat Katar schon vor dem letzten Spiel gegen Costa Rica beschlossene Sache. Nur die wenigsten Fußball–Experten glauben noch an ein Erreichen des Achtelfinales, wie unsere Umfrage ergab.