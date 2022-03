Fußball

25.03.2022

Warum Anhausens Trainer gerne mit seinen Jugendfreunden tauschen würde

Plus In der Kreisliga Augsburg stecken einige Teams noch in der Findungsphase. Beim SSV Anhausen muss wegen Corona improvisiert werden. TSV Neusäß eröffnet schon am Freitagabend den 21. Spieltag.

Von Max Gschwilm

Bereits am Freitagabend, 25. März, wird der 21. Spieltag in der Kreisliga Augsburg eingeläutet, wenn der TSV Neusäß die U23 des TSV Schwabmünchen im heimischen Lohwaldstadion empfängt. Während die SpVgg Westheim und der TSV Zusmarshausen ihren Lauf fortsetzen möchten, hofft der FC Emersacker auf sein erstes Erfolgserlebnis nach der Winterpause. Eine vermeintliche Pflichtaufgabe wartet auf den Klassenprimus TSV Dinkelscherben, der SSV Anhausen hat weiter mit Corona zu kämpfen.

