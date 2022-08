Fußball

27.08.2022

Warum der FC Horgau um seinen Torhüter gezittert hat

Plus Nach Rot im Totopokal war Felix Häberl für alle Wettbewerbe gesperrt - auch fürs Bezirksliga-Heimspiel gegen Jettingen.

Dass der FC Horgau momentan auf Tabellenplatz drei der Fußball-Bezirksliga Nord steht und zusammen mit dem SV Wörnitzstein-Berg die stabilste Defensive aufweist, liegt vor allem auch an Torhüter Felix Häberl. Erst zwei Gegentreffer musste der 27-Jährige in den bisherigen vier Spielen hinnehmen. Fast genauso viele Tore musste er am vergangenen Dienstag im Totopokalspiel beim TSV Göggingen, ehe er in der 66. Minute mit einer Roten Karte vorzeitig zum Duschen musste. Ein diskussionswürdiger Platzverweis. Häberl war weit aus seinem Kasten geeilt, kam gegen den heranstürmenden Gögginger einen Tick zu spät und drehte sich dann noch weg, um den Gegenspieler nicht zu verletzen. Hilfe suchend blickte Schiedsrichter Jürgen Gabel zu seinem Assistenten, der keine Regung zeigte, um schließlich doch zu pfeifen und in die Gesäßtasche zu langen.

