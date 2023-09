Fußball

vor 16 Min.

Warum Okan Yavuz nur mit weißen Schuhen spielt

Mit weißen Schuhen zieht Kapitän Okan Yavuz im Mittelfeld des TSV Gersthofen die Fäden. Gegen den FC Gundelfingen II peilt er mit seinen Kameraden den vierten 3:1-Sieg in Folge an. Foto: Oliver Reiser

Plus Der Kapitän des TSV Gersthofen, will so sauber wie möglich Fußball spielen. Okan Yavuz genießt gerne einen gepflegten Espresso, steigt aber auch im Bierzelt mit dem Maßkrug auf die Bank.

Er ist die Konstante beim TSV Gersthofen. Seit er in der Winterpause der Saison 2015/16 nach einem zweieinhalbjährigen Gastspiel vom TSV Meitingen zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist, hat Okan Yavuz kaum ein Spiel versäumt. Lediglich in der abgelaufenen Runde musste der 29-Jährige, der in Gersthofen aufgewachsen ist und noch beim legendären TSV F-Jugendtrainer Franz Denkel die ersten Bälle gekickt hat, wegen einem komplizierten Fingerbruch und einem Kreuzbandriss pausieren. Mit ein Grund, dass die Lechstädter aus der Landesliga absteigen mussten.

Mit konventionellen Methoden und Operation hat sich der Produktmanager, der nach Abschluss seine BWL-Studiums in die Augsburger Innenstadt gezogen ist und dort gerne im Straßencafe einen gepflegten Espresso trinkt, selbst zurück in Form gebracht. So kann er die Mannschaft wieder als Kapitän aufs Feld führen. Während seiner Verletzungspause hat ihn das eine oder andere Mal sein Bruder Oktay Yavuz vertreten, mit dem er sich die Mittelfeldzentrale teilt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

