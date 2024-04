Fußball

08.04.2024

Was für ein Befreiungsschlag für TSV Dinkelscherben

Plus Nach zehn sieglosen Spielen gelingt dem TSV Dinkelscherben in Ottobeuren endlich wieder ein Dreier.

Sehnsüchtig fieberten die Finkel/Fürst-Schützlinge nach mittlerweile zehn sieglosen Spielen einem Dreier entgegen und hätte es gegen den TSV Ottobeuren, einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, wieder nicht geklappt, wäre die Tabellensituation in der Fußball-Bezirksliga Süd mehr als prekär geworden. Aber durch den 3:2-Auswärtssieg sieht die Lage nun nicht mehr ganz so hoffnungslos aus.

Dinkelscherben fand gut ins Spiel, war sehr engagiert und ließ die Hausherren kaum zur Entfaltung kommen. Dominik Mayrock (4.) und Thomas Kubina (12.) hatten die ersten Möglichkeiten für die Gäste. Der schönste Angriff im ersten Durchgang führte dann auch gleich zum 1:0 für die Lila-Weißen: Lukas Hörtensteiner und Paul Holand setzten sich durch. Holand ließ dann noch einen Gegenspieler aussteigen und passte mustergültig zur Mitte. Daniel Wiener war zur Stelle und nagelte den Ball per Direktabnahme in den Winkel - ein sehenswerter Treffer (26.). An einen möglichen Ausgleichstreffer glaubte in der ersten Halbzeit eigentlich niemand mehr, denn viel zu schwach und ungefährlich agierte bis dato die Heimelf. Doch weit gefehlt. Es lief bereits die 45. Spielminute, ehe David Schäffler im Strafraum der Gäste auftauchte und den Lila-Weißen mit dem 1:1 die Pause versaute.

