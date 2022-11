Fußball

Wechselspiele im GersthoferTor

Obwohl der TSV Gersthofen mit Jürgen Engelleiter, Nico Hopfenzitz und Niklas Gordy (von links) drei exzellente Torhüter in seinen Reihen hat, darf gegen den FC Memmingen II nur einer zwischen den Pfosten stehen.

Nach fünf Niederlagen in Folge will der TSV Gersthofen gegen den FC Memmingen II in der Landesliga Südwest seinen Negativlauf stoppen.

Da gibt es nichts zu beschönigen: Nach fünf Niederlagen in Folge steckt der TSV Gersthofen mitten im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga Südwest. Nur ein Punkt trennt die Schützlinge von Trainer Gerhard Hildmann noch von einem Relegationsplatz. „Es ist aber auch noch nichts verloren“, sagt der Coach vor dem Heimspiel am Freitagabend (19.30 Uhr, Abenstein-Arena) gegen die U23 des Regionalliga-Absteigers FC Memmingen II. „Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen.“ Im Abschlusstraining hat Hildmann einen ganz anderen Zug festgestellt, als das vor dem Auswärtsspiel in Sonthofen der Fall war, wo der TSV mit 1:7 das Fell über die Ohren gezogen bekam. Neben den Dauerverletzten Daniel Senft, Fabian Bühler und Florian Gai fehlen Tonias Hildmann (Urlaub), Oktay Yavuz (krank), Niklas Kratzer und Torhüter Jürgen Engelleiter (verletzt). Der Posten zwischen den Pfosten bereitet Hildmann am wenigsten Sorgen: „Wenn wir auf jeder Position so gut bestückt wären, würden wir uns in ganz anderen Regionen der Tabelle bewegen.“ Mit Niklas Gordy und Nico Hopfenzitz hat er zwei weitere Keeper der Extraklasse zur Verfügung. Zwei Ex-Memminger im Gersthofer Team Für den 23-jährigen Gordy spricht in so einem wichtigen Spiel gegen den Abstieg die Erfahrung und die Nervenstärke. Außerdem brennt Gordy darauf, sich gegen seinen ehemaligen Verein zu beweisen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Stefan Heger, der für den FC Memmingen über 300 Regionalliga-Spiele absolviert hat. „Ich hätte aber auch absolut keine Bauchschmerzen, Hopfenzitz zu bringen“, hält Hildmann große Stücke von dem 19-jährigen Schlussmann, der vor Saisonbeginn von den A-Junioren des TSV Schwaben Augsburg kam: „Nico ist ein großes Torwarttalent.“ Mit dem FC Memmingen II, der fünf Zähler mehr auf dem Konto hat, kommt laut Hildmann eine „Wundertüte“ nach Gersthofen. „Keine Ahnung, wen sie mitbringen.“ Zuletzt sammelten Oktay Leyla und Jakob Gräser aus dem Bayernliga-Kader Spielpraxis. Egal: „Wir müssen Gas geben und alles in die Waagschale werfen, um den Negativlauf zu beenden.“ Nachdem die Gäste wohl wenig Fans mitbringen, hat man beim TSV die Eintrittspreise für dieses Spiel um zwei Euro reduziert.

