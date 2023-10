Fußball

16.10.2023

Weiße Weste des SV Erlingen hängt am seidenen Faden

Abgestürzt ist der TSV Lützelburg (am Boden Florian Kamissek) beim TSV Herbertshofen. Oskar Hoffmann und Co. waren am Ende mit 5:3 obenauf. Foto: Karin Tautz

Plus Der Spitzenreiter der A-Klasse Nordwest muss zweimal einem Rückstand hinterherlaufen. Herbertshofen überrascht Lützelburg.

Die weiße Weste des SV Erlingen hing am seidenen Faden. Erst nach zweimaligem Rückstand konnte sich der Spitzenreiter der A-Klasse Nordwest gegen Kellerkind TSV Zusmarshausen II mit 3:2 durchsetzen. Die zweite Niederlage in Folge kassierte der TSV Lützelburg (3:5 in Herbertshofen), sodass jetzt der TSV Gersthofen II und der SV Bonstetten am Kreisklassen-Absteiger vorbeigezogen sind.

SV Erlingen – TSV Zusmarshausen II 3:2 (1:1). Vielleicht hatten die Erlinger Kicker schon das Oktoberfest im eigenen Sportheim im Kopf. Die Gäste gingen nämlich durch Eric Elze (27.) und Lukas Wagner (48.) zweimal in Führung. Jan Blochum hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (40.). Ein Doppelschlag brachte den Spitzenreiter auf die Siegerstraße. Erst traf Patrick Zott ins eigene Netz (61.), dann besorgte Marius Schuster den Siegtreffer (64.). So konnte doch noch gefeiert werden. – Zuschauer: 40. (AZ)

SV Bonstetten – TSV Ellgau 3:1 (1:1). Einen verdienten Heimsieg konnte der SV Bonstetten einfahren. Der SVB ging früh durch Vasile Adragai in Führung. Ellgaus Michael Schmidbauer (34.) konnte noch vor der Pause egalisieren. Ein Eigentor der Gäste (52.) sowie Adragais zweiter Treffer (63.) sicherten der Heimelf in Durchgang zwei die drei Zähler. Fair Play bewiesen die Ellgauer in den Schlussminuten, als sie nach einem Elfmeterpfiff zugaben, dass es sich nicht um ein Foul gehandelt hatte - der Schiedsrichter nahm den Strafstoß zurück. – Zuschauer: 50. (svb)

TSV Herbertshofen - TSV Lützelburg 5:3 (1:0). Herbertshofen drückte von Beginn an, es dauerte aber bis zur 30. Minute ehe Fareed Lawal nach feinem Zuspiel von Denes Turanovic das 1:0 erzielte. Mit einem sicher gehaltenen Foulelfmeter (37.) rettete Heimkeeper Johannes Gumpp die Führung in die Pause. Kurz nach dem Wechsel tankte sich Florian Asam durch die Lützelburger Abwehr und stellte auf 2:0 (48.), ehe Julian Göddert sogar auf 3:0 erhöhte (50.). Durch einen Doppelschlag von Florian Kamissek (63./65.) kamen die Gäste auf 3:2 heran. Herbertshofen vergab zahlreiche Chancen zum vierten Treffer und so konnte Michael Hertle zum 3:3 ausgleichen (80). Die Heimelf bewies Moral und Lawal brachte die Schwarz-Roten postwendend wieder mit 4:3 in Führung (82.). Mit seinem dritten Treffer setzte Lawal in der Nachspielzeit auch den Schlusspunkt (90.+6). - Zuschauer: 83. (edi).

SV Wörleschwang - CSC Batzenhofen 2:2 (1:0). In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit kam keine Mannschaft zu einer zwingenden Möglichkeit, bis David Wörle nach einer Flanke von Valentin Scherer ins Tor der Gäste einnicken konnte (41). Halbzeit zwei wurde erst gegen Ende spannend, als ein Batzenhofener Stürmer den Ball aus den Händen des SVW-Torhüters köpfte und Ekrem Kochan zum 1:1 einschieben konnte (5.). Den alten Vorsprung wiederherstellen konnte Maximilian Demharter nach toller Einzelleistung (89.) mit einem Schuss gegen den Lauf des Torwarts. Doch direkt nach dem Anstoß der Gäste wurde die unsortierte Hintermannschaft der Gastgeber durch Thomas Völk mit dem 2:2 bestraft. – Zuschauer: 80. (RO-)

TSV Gersthofen II - FC Horgau II 4:1 (1:1). Gleich in Minute eins besorgte Dino Rekanovic das 1:0 für den TSV Gersthofen II. Vom zwischenzeitlichen Ausgleich ließ sich die Heimelf nicht beirren – Daniele Martire (48), wiederum Rekanovic (65.) sowie Giuseppe Cena (76.) schossen die Gersthofer Reserve zu einem verdienten 4:1-Erfolg. – Zuschauer: 70. (AZ)

TSV Diedorf II – VfL Westendorf 1:1 (1:1). Mit einer gerechten Punkteteilung endete die Partie. Für die Heimelf traf Fabian Pohl (25.), für die Gäste Stefan Schuster (37.). – Zuschauer: 30. (AZ)

