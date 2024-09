Weißwurstfrühstück verleiht Aystetten einen langen Atem

Mit dem zweiten Sieg in Folge hat sich der SV Cosmos Aystetten aus dem Tabellenkeller der Fußball-Landesliga Südwest gehievt. Der Aufsteiger gewann beim FC Memmingen II trotz zweimaligem Rückstand mit 4:2.

Nach einem ausgiebigen Weißwurstfrühstück fuhr die gesamte Mannschaft des SV Cosmos zur Wiesenzeit mit dem Bus ins Allgäu. Auch die Verletzten Marcel Burda und Stefan Simonovic wollten ihre Kameraden unterstützen. Doch die sahen schon nach vier Minuten das 0:1 nach einem schnellen Konter durch Noah Hackenschmidt den Patrick Wurm nicht halten konnte. Doch schon eine Zeigerumdrehung später schob Raphael Marksteiner nach schönem Pass von Tobias Ullmann zum Ausgleich ein. Die Gäste hatten etwas mehr vom Spiel, doch die U23 Memminger war durch Konter immer gefährlich. So rettete Daniel Mrozek gerade noch vor Simon Amman (17.). In der 33. Minute erzielte Maximilian Heckel die vermeintliche Führung, doch der Linienrichter hob die Fahne. Eine äußerst strittige Entscheidung, weil im Gegenzug Daniel Mrozek eine weite Flanke unterschätzte und so Simon Amman ein Kopfballtor zum 2:1 bescherte. Die Cosmonauten hatten zwar mehr vom Spiel, aber wurden zu selten gefährlich. Kurz vor der Pause landete ein Fehlpass von Nicolas Brummer auf Höhe des Elfmeterpunktes bei Noah Hackenschmidt, doch Daniel Mrozek parierte sensationell und machte seinen Fehler wieder gut. Ein bisschen haderten die Gäste mit dem Schiedsrichter, da er den jungen wilden Memminger viel durchgehen ließ und kaum ein Foul ahndete.

Dies änderte sich in der zweiten Halbzeit. Plötzlich pfiff er die Nickeligkeiten der U23 ebenso. In der 49. Minute schien der Ausgleich fällig. Cosmos bekam einen Foulelfmeter, den aber Kapitän Fabian Krug kläglich vergab. FCM-Keeper Aslan Kaan konnte den schwach geschossen Ball sicher halten. Jetzt wechselten die Memminger dreimal und holten ihre besten Spieler vom Feld und der SV Cosmos Aystetten kam immer besser ins Spiel. In der 65. Minute schlug Pascal Mader eine Ecke auf Fabian Krug und dessen Kopfballvorlage schob Maximilian Heckel zum Ausgleich ein. Drei Minuten später bediente Kevin Makowski Niklas Brummer, der zur 3:2-Führung einnetzte. In der 76. Minute schlug Dejan Mijailovic einen Freistoß in den Strafraum und Dominik Isufi traf im Nachschuss zum 4:2. Jetzt passierte nicht mehr so viel, außer viele Wechsel. Als Maximilian Heckel auf Filip Marjanovic passte, schoss der aus drei Meter Entfernung übers Tor. Das war physikalisch schwieriger, als zu treffen. Vielleicht wäre ein 5:2 aber auch zu viel gewesen.