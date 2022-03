Weiter mit den Hildmännern

Plus Vater und Sohn Gerhard und Michael Hildmann geben auch in der kommenden Saison beim Landesligisten TSV Gersthofen die Kommandos. Unter Flutlicht gegen den FC Kempten

Die kleine Serie von drei Niederlagenserie in Folge ist gestoppt, die Punkte 34, 35 und 36 auf dem Konto des TSV Gersthofen eingegangen. Das ist nicht übel für einen Aufsteiger. Deshalb hat man beim Landesligisten bereits vor dem Heimspiel gegen den FC Kempten (Freitag, 19.30 Uhr, Abenstein-Arena) Nägel mit Köpfen gemacht und mit dem Trainergespann Gerhard (56) und Michael Hildmann (30) verlängert.