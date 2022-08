Fußball

13.08.2022

Welches Gesicht zeigt die launische Diva diesmal?

Plus Der TSV Meitingen will gegen den Bezirksliga-Aufsteiger VfR Jettingen von Anfang an hellwach sein.

Es ist alles beim Alten beim TSV Meitingen. Die launische Diva zeigt auch in dieser Saison ihre zwei Gesichter. Auf Galavorstellungen wie das 6:1 beim FC Affing oder die letzte Viertelstunde beim 4:1 gegen den TSV Nördlingen II, folgen Bruchlandungen wie das Pokal-Aus beim Kreisklassisten SV Thierhaupten oder die 0:4-Schlappe beim VfR Neuburg. Welches Gesicht werden die Lechtaler am Sonntag im Heimspiel gegen den VfR Jettingen zeigen, wenn um 17 Uhr der Anpfiff ertönt? Eine Antwort auf diese Frage gleicht einem Blick in die Glaskugel. „Wir haben das Spiel in Neuburg intensiv aufgearbeitet. Nach dem zweiten Tor sind wir in uns zusammengebrochen“, analysiert Spielertrainer Denis Buja. Besonders Matteo Duvnjak habe an allen Ecken und Enden gefehlt, bei einigen anderen – auch bei ihm selbst – die nötige Fitness. „Wir müssen uns am Riemen reißen“, fordert Buja von den Seinen vor dem Spiel gegen den Aufsteiger.

