Wenn das Hinspiel nach dem Rückspiel kommt

Plus Bezirksliga Nord: FC Horgau trifft zum zweiten Mal innerhalb einer Woche auf den FC Affing.

Nach einer Serie von acht Spielen ohne Niederlage (fünf Siege und drei Unentschieden) hat es den FC Horgau in der Fußball-Bezirksliga Nord wieder erwischt. Gegen den FC Affing gab es eine 2:3-Heimniederlage. Kurios: Bereits am Sonntag stehen sich die beiden Kontrahenten erneut gegenüber. Nach dem Rückspiel wird um 14 Uhr das im Sommer verlegte Hinspiel nachgeholt. Für Horgaus Trainer Franz Stroh eine gute Gelegenheit, die Scharte auszuwetzen.