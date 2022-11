Fußball

12.11.2022

Wenn der „Kaiser“ vom Unter geschlagen wird

Plus Franz Brehmer vom SSV Neumünster-Unterschöneberg hat im Schafkopf oftmals das Nachsehen. Welche Rolle Thomas Müller für ihn spielt verrät er in der "Elferkette".

Von Tobias Müller Artikel anhören Shape

Franz Brehmer steht mit dem SSV Neumünster-Unterschöneberg vor dem Topspiel der Fußball-Kreisklasse West 2. Am Sonntag empfängt seine Mannschaft als Tabellenführer den drittplatzierten TGB Günzburg. „Wir hatten vor der Saison kein offizielles Ziel, deswegen ist es umso schöner, dass es jetzt so gut läuft“, sagt der 32-Jährige, der in seinem Team nur „Kaiser“ genannt wird. Begonnen hat Brehmer seine Karriere in der Jugend des FV Viseck in der Oberpfalz. Der Aufstieg in die Landesliga mit dem FV und der Klassenerhalt mit dem SSV Neumünster zählen zu seinen Karriere-Highlights. Der in Augsburg wohnhafte Realschullehrer spielt je nach Personallage auf der Sechserposition oder als Innenverteidiger. Wenn er nicht auf dem Platz steht, verbringt er seine Zeit mit seinen Mannschaftskollegen auf dem Tennisplatz oder geht mit seiner Frau in den Bergen zum Wandern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .