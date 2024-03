Fußball

11.03.2024

Wenn ein Kind ein Tor verhindert und der Linienrichter die Fahne wirft

Plus Kuriose Szenen gab es in den Nachholspielen der Kreisliga Augsburg in Ottmarshausen und Westheim. Warum der TSV Meitingen mit Trauerflor spielte.

Von Oliver Reiser

Es gibt im Fußball immer wieder Dinge, die hat man noch nie vorher erlebt - auch wenn man schon lange im Geschäft ist. So saßen die Best Friends Oliver Haberkorn und Thomas Hanselka am Sonntagabend noch lange im Sportheim der SpVgg Westheim zusammen und ließen bei einem Bierchen noch einmal reflektieren, worüber sie sich am Wochenende die Augen gerieben hatten.

Beim 2:1-Sieg der SpVgg Westheim im Kellerduell gegen den punktgleichen TSV Diedorf („Ein grausames Spiel, aber erfolgreich“, so Westheims Abteilungsleiter Matthias Ebbrecht) verhinderte ein Kind, das aufs Spielfeld gelaufen war, eine Torchance. Benedikt Betscher hatte sich an der Eckfahne den Ball erkämpfte, konnte aber weder zum Tor ziehen, noch eine Flanke schlagen, weil ihm ein etwa dreijähriger Junge im Weg stand. Das Spiel wurde mit Schiedsrichterball fortgesetzt. Nach einem weiteren Einwurf des Unparteiischen erzielte Lenny Baumann das vermeintliche 3:1, wurde jedoch zurückgepfiffen. „Gefühlt war es kein Abseits“, meinte Thomas Hanselka, der Spielertrainer der SpVgg Westheim, der zugeben musste, dass man in einer weiteren strittgen Situation auch Glück gehabt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

