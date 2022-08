Wenn Neuzugänge sofort einschlagen

Plus Beim FC Horgau erzielt ein Spieler nach langer Verletzungspause den Siegtreffer, bei der SpVgg Westheim macht ein Last-Minute-Zugang den Sack zu. In Hainhofen ärgert man sich über Amateurverträge.

Während die Akteure des VfR Neuburg unmittelbar nach dem Schlusspfiff schnurstracks in Richtung Kabine verschwanden, machten es sich die Kicker des FC Horgau auf der Treppe vor dem Kabinenbereich erst einmal bequem. Sichtlich erschöpft, aber überglücklich saßen sie dort und genossen den Augenblick des Triumphs. Mit 2:1 hatten sie soeben das schwere Auswärtsmatch beim Landesliga-Absteiger gewonnen und damit ihr Punktekonto auf neun Zähler erhöht.