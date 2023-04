Wenn Oldies die Elf der Woche stürmen

Plus Vier Routiniers des TSV Leitershofen II in der Auswahl der A-Klasse West. Der VfL Westendorf stellt insgesamt acht Spieler.

Es ist nur eine Spielerei, aber sie erfreut sich größter Beliebtheit: die „Elf der Woche“ auf unserem Onlineportal FuPa. Dabei können alle unter FuPa.net abstimmen, wer für eine Nominierung infrage kommt. Ob mit einem Viererpack, durch starke Abwehraktionen oder Glanzparaden: Diese „Elf der Woche“ bildet an jedem Spieltag die besten Kicker der jeweiligen Ligen ab. Eine Auswertung wird immer dann generiert, wenn in der entsprechenden Liga mindestens 70 Prozent der Aufgebote gespeichert werden und pro Team mindestens zehn Stimmabgaben erfolgt sind.

In der Elf der Woche steht diesmal der zweifache Torschütze Jermaine Meilinger vom TSV Gersthofen.