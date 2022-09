Wenn Spieler und Torhüter ausgehen

Plus Der TSV Zusmarshausen wird aber gegen das Schlusslicht mit einem gelernten Keeper antreten. Zwei Anhauser treffen im Lohwaldstadion auf ihren Ex-Verein TSV Neusäß, der seit einer Woche einen neuen Trainer hat.

Der TSV Zusmarshausen eröffnet den neunten Spieltag der Kreisliga Augsburg im heimischen Stadion gegen TSV Königsbrunn (Freitag, 19.30 Uhr). Der SV Ottmarshausen empfängt den TSV Pfersee (Samstag, 16 Uhr), während die Spielvereinigung aus Westheim auf dem heimischen Kobel gegen den Tabellenzweiten aus Lagerlechfeld bestehen muss (Sonntag, 15 Uhr). Zeitgleich kommt es im Lohwaldstadion zu einem Wiedersehen: Anhausens Spielertrainer Benedikt Schmid und Neuzugang Raphael Schimunek treffen auf ihren Ex-Verein, den TSV Neusäß.