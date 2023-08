Fußball

vor 36 Min.

Westendorfs Dollinger: "Einmal im Jahr Ballermann muss sein"

Plus Nick Dollinger vom VfL Westendorf träumt vom Aufstieg in die Kreisklasse. Er verrät, worauf es bei der Kabinenmusik beim VfL ankommt.

Nick Dollinger vom VfL Westendorf empfängt mit seinem Team in der A-Klasse Nordwest am Sonntag den TSV Lützelburg (15 Uhr). Für diese Saison hat der gebürtige Ostendorfer ein klares Ziel. „Ich habe noch nie in der Kreisklasse gespielt, der Aufstieg muss her!“ Seit seiner Kindheit trägt der 21-jährige Sechser, der von seinen Teamkollegen nur „Doni“ genannt wird, das Trikot des VfL. Einer seiner größten Erfolge war der Sieg des Grümpelturniers in Buchdorf. Wenn er nicht auf dem Rasen steht, geht der gelernte Industriekaufmann gerne Skifahren oder misst sich mit seinem Bruder bei einem Tennismatch.

1. Haaland oder Kane?

