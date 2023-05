Fußball

22.05.2023

Westheim setzt den Rettungsanker

Plus Nach 3:0-Sieg in Stätzling müssen die Kobelkicker am letzten Spieltag tatenlos zusehen. TSV Zusmarshausen empfiehlt sich für das „Endspiel“.

Mit einem 3:0-Auswärtssieg beim FC Stätzling II warf die SpVgg Westheim den letzten Rettungsanker aus und hat den direkten Abstieg aus der Kreisliga Augsburg verhindert. Jetzt muss man am letzten Spieltag tatenlos zusehen, ob der ASV Hiltenfingen vom Relegationsplatz aus noch vorbeiziehen kann. Der TSV Zusmarshausen wahrte mit einem 2:0-Sieg gegen den SSV Anhausen seine Aufstiegschancen.

SV Ottmarshausen – FC Königsbrunn 1:2 (0:1). Mit einem sehr ausgedünnten Kader trat der SVO zum letzten Heimspiel gegen den Aufstiegsaspiranten an. Besonders das Fehlen der Sturmspitzen Marco Spengler und Benjamin Keller machte sich in der Durchschlagskraft bemerkbar. Letztendlich sahen die Zuschauer aber ein Spiel auf Augenhöhe, so dass letztendlich Routinier Manuel Salzmann , der aus wenig dann viel machte, den Unterschied brachte. Dieser zwang Yannic Hyatt zum Eigentor (8.) und verlängerte einen Freistoß zum 0:2 (78.). Da der SVO zu keiner Zeit das Spiel aufgab, gelang Franz Sielemann noch das 1:2 (82.). – Zuschauer: 60. (uma)

FC Stätzling II – SpVgg Westheim 0:3 (0:2). Einen klaren Auswärtssieg konnte die SpVgg Westheim in Stätzling verbuchen. Durch einen Treffer von Fabio Miccoli lagen die Gäste bereits nach 13 Minuten mit 0:1 in Führung. Vor der Pause verwandelte Gheorghe Gosa einen Elfmeter und stellte damit auf 0:2 (45. + 1). Lange sah es danach aus als würde es bei diesem Ergebnis bleiben, ehe Roman Prinz in der Nachspielzeit noch auf 0:3 (90. + 2) erhöhte und damit den Sieg für die SpVgg Westheim perfekt machte. – Zuschauer: 50.

TSV Zusmarshausen – SSV Anhausen 2:0 (1:0). Lange Zeit schwer tat sich die Heimelf mit dem in der Rückrunde sehr starken SSV Anhausen . Erst nach gut 20 Minuten kamen Luca Jaskolka und Alex Storzer zu den ersten nennenswerten Gelegenheiten, beide Male stand Gästekeeper Tim Trübenbacher aber erstklassig seinen Mann. Für die Führung musste mit dem Halbzeitpfiff dann ein Eigentor sorgen: Luca Jaskolkas scharfe Flanke wurde von einem Gästeverteidiger unglücklich ins eigene Netz abgefälscht (45.). Danach brach der Widerstand der Gäste etwas und Zusmarshausen übernahm mehr und mehr die Spielkontrolle. So wirklich brenzlig wurde es vor dem Tor von Raif Husic kaum, die TSV-Verteidigung präsentierte sich abermals sehr stark. Die mit Abstand schönste Aktion des Tages gelang Valentin Jaumann in der 64. Minute: Nach einem Eckball zog der Außenstürmer volley aus der zweiten Reihe ab und die Kugel schlug fulminant im Winkel ein. Danach verpassten es die Brachert-Schützlinge zwar, das Ergebnis auszubauen. Am Ende stand trotzdem ein verdienter und überzeugender Sieg, der für das anstehende Saisonfinale gegen den FC Königsbrunn viel Mut macht. – Zuschauer: 150. (nff)

