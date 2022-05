Wichtiger Punktgewinn für Ustersbach im Abstiegskampf

Plus TSV Ustersbach und SSV Margertshausen trennen sich im derby der Kreisklasse Süd 1:1

Mit einem 1:1-Unentschieden trennten sich der TSV Usterbach und der SSV Margertshausen im Derby der Kreisklasse Süd. Während der Punkt für die Gäste nicht mehr von allzu großer Bedeutung sein dürfte, könnte er für die Ustersbacher im Abstiegskampf noch entscheidend werden. Zumal der TSV Fischach keine Schützenhilfe leisten konnte und gegen Abstiegskandidat TSV Walkertshofen 0:2 verlor.