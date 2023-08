Fußball

10.08.2023

Wie sich in vier verschiedenen A-Klassen das Transferkarussell dreht

Plus Was sich bei den Fußball-Mannschaft in den A-Klassen getan hat. Einige haben sich komplett runderneuert.

Von Oliver Reiser

26 Mannschaften aus dem nordwestlichen Landkreis Augsburg treten in der Saison 2023/24 in vier verschiedenen A-Klassen gegen den Ball. Speziell beim SV Achsheim (Nordwest), der SG Zusamzell/Reutern (West 2 im Kreis Donau) sowie der SpVgg Deuringen und dem Hainhofener SV (West) haben sich gewaltige Runderneuerungen vollzogen. Mächtig verstärkt hat sich der SV Erlingen, der als Favorit in die A-Klasse Nordwest startet. Neu sind die Aufsteiger TSV Ellgau und TSV Diedorf II sowie die Absteiger TSV Lützelburg, TSV Neusäß II und TSV Fischach.

Nachfolgend alle Zu- und Abgänge auf einen Blick:

