08.10.2022

Wie weit geht es noch nach oben?

Alexander Brecheisen (am Ball) weiß, wo das Tor steht. Der 22-Jährige führt mit acht Treffern derzeit die interne Torschützenliste des TSV Dinkelscherben an, der am Sonntag den FC Thalhofen erwartet.

Plus Vor dem Heimspiel gegen den FC Thalhofen befindet sich der Aufsteiger TSV Dinkelscherben auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe der Bezirksliga Süd.

Michael Finkel redet nicht lange um den heißen Brei herum: „Als Fußballer will man immer das Maximum herausholen, das ist doch klar“, sagt der 44-Jährige, der gemeinsam mit Harald Fürst und Spielertrainer Phillip Schmid beim TSV Dinkelscherben den Takt vorgibt. Und das sehr erfolgreich, schließlich sind die Lila-Weißen in der Tabelle der Bezirksliga Süd zuletzt immer weiter nach oben geklettert. Vor dem Heimspiel gegen den FC Thalhofen (Anpfiff 15 Uhr) ist der Aufsteiger nur noch vier Punkte vom Tabellenzweiten Kaufbeuren entfernt. „Wir können das ziemlich gut einordnen und haben überhaupt keinen Druck“, so Finkel, der mit seiner Truppe auf Platz fünf rangiert und vier der letzten fünf Spiele gewann.

