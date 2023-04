Fußball

06.04.2023

Wiest muss in Zusmarshausen seinen Hut nehmen

Plus Warum sich die Wege des TSV Zusmarshausen und Trainer Herbert Wiest trennen: „Wir waren komplett konträrer Meinung.“

Als Herbert Wiest im vergangenen Winter den Trainerposten beim TSV Zusmarshausen übernahm, hätte er sich durchaus vorstellen können, dass das Engagement beim Augsburger Kreisligisten das letzte in seiner langen Trainerkarriere sein könnte. Mit so einem abrupten Ende hat der 60-jährige Ex-Profi, der schon als Co-Trainer unter Armin Veh in der 2. Bundesliga gearbeitet hat, allerdings nicht gerechnet.

Was dem FC Bayern München recht ist, ist dem TSV Zusmarshausen billig. Unter diesem Motto wurde Herbert Wiest nach der 1:2-Niederlage bei der TG Viktoria Augsburg zu Beginn der Woche mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Ebenso der spielende Co-Trainer Christian Wink. „Wir hatten 10:1 Chancen und haben 1:2 verloren“, blickt Wiest auf dieses Spiel zurück. Er ist sich aber sicher: „Sportliche Argumente allein können es nicht gewesen sein.“ Wiest versteht die Welt nicht mehr. „Wir hätten doch noch alle Möglichkeiten gehabt. Gegen die nun anstehenden neun Gegner haben wir in der Vorrunde 22 Punkte geholt.“ Seiner Meinung nach hätte da hätte mindestens Platz zwei herausgeschaut.

