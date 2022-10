Fußball

29.10.2022

„Wir müssen mehr investieren!“

Plus Wie der TSV Dinkelscherben zum Abschluss der Hinrunde beim ebenfalls schwächelnden SV Türk Gücü Königsbrunn seine Niederlagenserie beenden will.

Artikel anhören Shape

Drei Niederlagen in Folge, dabei nur zwei Treffer erzielt – der TSV Dinkelscherben befindet sich in einer kleinen Schaffenskrise. Als Tabellenzehnter steht der Aufsteiger in der Fußball-Bezirksliga Süd zwar nach wie vor grundsolide da, das Selbstbewusstsein scheint jedoch leicht angekratzt zu sein. „Wir müssen wieder mehr investieren, unsere Gegner schießen viel zu einfache Tore“, sagt Trainer Michael Finkel vor dem Auswärtsspiel am Sonntag beim SV Türkgücü Königsbrunn.

