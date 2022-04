Fußball

30.04.2022

"Wir sterben in Schönheit"

Plus Aystettens Fußballboss Thomas Pflüger spricht über die aktuelle Situation.

Von Oliver Reiser

Nach der zweiten Niederlage in der Nachspielzeit ist für den SV Cosmos Aystetten seit dem 3:4 beim SV Bad Heilbrunn der Klassenerhalt in der Landesliga Südwest in weite Ferne gerückt. Doch Vorsitzender und Mäzen Thomas Pflüger will sich noch nicht mit der Rückkehr in die Bezirksliga abfinden.

