Fußball

30.03.2024

Wird das Derby wieder ein heißer Tanz?

Plus Das Hinspiel zwischen dem SV Comos Aystetten und dem TSV Dinkelscherben war nicht nur wegen des spektakulären Verlaufs ein Spitzenspiel. Nun haben sich die Vorzeichen gedreht.

Von Max Gschwilm und Oliver Reiser

Wenn der SV Cosmos Aystetten und der TSV Dinkelscherben wie am Karsamstag (15 Uhr) aufeinandertreffen, ist das für beide Mannschaften das einzig richtige Derby in der Fußball-Bezirksliga Süd. Ansonsten haben es die beiden Klubs aus dem nordwestlichen Landkreis, die viel lieber gegen den FC Horgau, den TSV Gersthofen oder den TSV Meitingen aus dem Norden spielen würden, vorwiegend mit Kontrahenten aus dem südlichen Landkreis Augsburg, dem Landkreis Aichach/ Friedberg, der Stadt Augsburg und vor allem dem ungeliebten Allgäu zu tun. Nächstes Jahr könnte sich das ändern. Unter Umständen könnten sogar beide Klubs nicht mehr am Start sein.

Während der SV Cosmos Aystetten als Spitzenreiter dem dritten Aufstieg in die Landesliga entgegen strebt, ist der TSV Dinkelscherben spätestens seit der 1:3-Heimpleite gegen das Schlusslicht SpVgg Langerringen intensiv in den Abstiegskampf verwickelt.

