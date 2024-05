Wird Hardy Noacks Tor der Bayern-Treffer?

Der Stürmer des TSV Zusmarshausen ist bei der Abstimmung des BFV dabei

Nicht nur in der Bundesliga oder in der Champions League fallen Traumtore, sondern auch im bayerischen Amateurfußball. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) und der Bayerische Rundfunk (BR) suchen ab sofort den „Bayern-Treffer des Monats“ April. Sechs Kandidaten stehen mit ihren Traumtoren bis zum 20. Mai (15 Uhr) auf www.bfv.de und in der BFV-App zur Wahl.

Mit dabei ist auch Hardy Noack vom TSV Zusmarshausen, der im Spiel der Kreisliga Augsburg beim 3:3 gegen den TSV Neusäß einen spektakulären Fallrückzieher auspackte und im Tor versenkte.

Der Gewinner erhält die „Bayern-Treffer“-Trophäe und kann den „Bayern-Treffer des Jahres“ landen. (AZ)