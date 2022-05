Fußball

21.05.2022

Wird’s noch einmal spannend?

Plus Der TSV Dinkelscherben reist zum Derby nach Zusmarshausen und muss im Kampf um Platz eins auf Schützenhilfe hoffen. In Anhausen bleibt der Trainer an Bord. Bei welchem Kreisligisten bereits am 10. Juni Trainingsauftakt ist.

Von Max Gschwilm

Vor dem letzten Spieltag in der Fußball-Kreisliga Augsburg ist nur noch eine Frage offen: Wer wird Meister und steigt somit direkt auf? Genau einen Punkt Vorsprung hat der Tabellenführer Kissinger SC auf den Verfolger TSV Dinkelscherben, der im prestigereichen Nachbarschaftsderby beim TSV Zusmarshausen zu Gast ist. Bei allen anderen Klubs aus dem Landkreis wird schon fleißig am Kader für die nächste Saison gebastelt.

