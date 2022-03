Fußball

15:00 Uhr

Wochen der Wahrheit beginnen mit englischer Woche

Plus Der FC Emersacker will endlich die Rote Laterne der Kreisliga Augsburg loswerden. Beim TSV Dinkelscherben fällt der Top-Torschütze aus und beim TSV Zusmarshausen gibt es einen Abgang.

Von Max Gschwilm

Englische Woche in der Kreisliga Augsburg: Innerhalb von sieben Tagen stehen für das Schlusslicht FC Emersacker gleich drei Kellerduelle an. Auf den Tabellenführer TSV Dinkelscherben wartet hingegen eine Art Lieblingsgegner – sofern die Partie stattfinden kann. Neusäß und Anhausen haben schwere Auswärtsaufgaben vor der Brust und in Westheim kommt es zu einem interessanten Landkreisduell.

