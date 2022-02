Zuschauen nur mit Impfung und Test

Plus Für Zuschauer gilt die 2G-plus-Regel. Wer soll das kontrollieren? Der Bayerische Fußball-Verband kritisiert die aktuellen Corona-Bestimmungen.

Bayern hat die Corona-Bestimmungen gelockert: Bei Profiklubs in den ersten vier Ligen dürfen wieder 10.000 Zuschauer ins Stadion. Aber was ist eigentlich mit den Amateurvereinen?