Zusmarshausen machte gegen Ottmarshausen das halbe Dutzend voll

Plus Der TSV Zusmarshausen siegt 6:0 beim SV Ottmarshausen. Die SpVgg Westheim verliert gegen den Kissinger SC hingegen deutlich.

In der Fußball-Kreisliga-Augsburg kam der TSV Zusmarshausen zu einem 6:0-Kantersieg in Ottmarshausen. Einen Zähler ergatterte der SSV Anhausen beim 2:2-Remis gegen den TSV Pfersee.