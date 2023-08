Fußball

Zusmarshausens Trainer weiß, was in Ottmarshausen wartet

Plus Die Trainer des SSV Anhausen und des TSV Welden erwarten eine deutliche Leistungssteigerung ihrer Teams. Für den TSV Zusmarshausen zählt nur ein Sieg.

Von Tobias Müller

In der Kreisliga Augsburg wurden die ersten beiden Spieltage bereits absolviert. Während die Partie zwischen dem TSV Neusäß und dem TSV Diedorf urlaubsbedingt auf den 5. September verschoben wurde, müssen die übrigen Teams am kommenden Wochenende wieder zum Dienst antreten. Der TSV Zusmarshausen ist zu Gast beim SV Ottmarshausen (Samstag, 16 Uhr), bevor die SpVgg Westheim auf dem heimischen Kobel gegen den SC Kissing (Sonntag 15 Uhr) antritt. Zeitgleich empfängt der SSV Anhausen für seine zweite Begegnung den TSV Pfersee, während Aufsteiger Welden auf dem heimischen Rasen gegen den FC Königsbrunn bestehen muss.

SV Ottmarshausen - TSV Zusmarshausen . Der Saisonauftakt des SV Ottmarshausen hätte besser ausfallen können. Zwar sicherte sich die Mannschaft von Trainer Oliver Haberkorn beim Angstgegner TG Viktoria Augsburg einen Punkt (1:1). Gegen die SpVgg Lagerlechfeld hatte man aber auf der heimischen Max-Huber-Sportanlage am vergangenen Dienstag deutlich das Nachsehen (0:3). „In der ersten Hälfte müssen wir in Führung gehen, Lagerlechfeld macht dann nach einem Fehler von uns die Führung und dann sind wir nicht mehr richtig ins Spiel gekommen“, resümiert Haberkorn . Am Samstag empfängt sein Team den TSV Zusmarshausen . „Unser Auftaktprogramm hat es in sich, Zusmarshausen gehört klar zu den Titelfavoriten, aber wir wollen sie natürlich ärgern und eventuell etwas mitnehmen“, sagt der Coach.





Für den TSV Zusmarshausen hat die Mission Aufstieg am ersten Spieltag gleich mit einem Dämpfer begonnen. Auf dem heimischen Rasen unterlagen die Autobahner dem FC Königsbrunn knapp mit 1:0. „Wir haben uns natürlich mehr erhofft, aber wir waren an diesem Tag einfach nicht gut genug“, resümiert TSV-Spielertrainer Lukas Drechsler. Von dieser Niederlage wachgerüttelt zeigte seine Mannschaft am Dienstag wieder ihre Offensivqualitäten und triumphierte beim TSV Welden deutlich (4:0). „Das war eine klare Nummer und wir hätten auch noch höher gewinnen können“, sagt der Coach. Zu Gast beim SV Ottmarshausen will seine Mannschaft an die Leistung vom zweiten Spieltag anknüpfen. „Ich glaube, kein Trainer dieser Liga kennt den SVO so gut wie ich, wir wissen, was auf uns zukommt und das Ziel ist ganz klar ein Sieg“, betont Drechsler. Auf Hardy Noack, der sein Wochenende auf einer bekannten balearischen Insel verbringt, muss er am Wochenende verzichten.

