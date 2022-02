Fußball

10:39 Uhr

Zwei Neuzugänge mit Perspektive

Maximilian Eiba wechselt zum SV Cosmos Aystetten. In Gersthofen saß er zuletzt nur auf der Bank.

Plus Landesligist SV Cosmos Aystetten legt in der Winterpause nochmals nach.

Von Oliver Reiser

Im Abstiegskampf sind gestandene Spieler gefragt. Doch die sind in der Winter-Transferperiode schwer zu bekommen. „Entweder erhält man keine Freigabe, oder der Spieler will seinen Vertrag erfüllen“, sagt Thomas Pflüger, der Vorsitzende des SV Cosmos Aystetten, der ganz ehrlich zugibt, dass er gerne noch einen Akteur für die Offensive verpflichtet hätte. Kurz vor Ablauf der Winterwechselfrist am 31. Januar hat der Fußball-Landesligist aber doch noch auf dem Spielermarkt zugeschlagen und zwei junge Talente verpflichtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen