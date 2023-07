Fußball

28.07.2023

Zwei Sieger wollen den Traumstart hinlegen

Die Spieler des TSV Gersthofen wollen nach dem gelungenen Auftakt auch in Wertingen jubeln. Von links Malte Tjarks, Okan Yavuz, Metus Curkoli, Michael Hildmann und Adnan Muminovic. Foto: Oliver Reiser

Plus Mit dem Duell TSV Wertingen gegen TSV Gersthofen wird der zweite Spieltag der Bezirksliga Nord eröffnet. Wie ein überraschendes Comeback zustande kam.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Der zweite Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord startet am Freitagabend um 19 Uhr mit einer interessanten Begegnung: Landesliga-Absteiger TSV Gersthofen muss zum ersten Auswärtsspiel der Saison 2023/24 beim TSV Wertingen antreten. Das Duell hat eine lange Tradition: Es ist bereits das 38. Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten in der Bezirksliga.

Beide Teams waren am ersten Spieltag siegreich. Der TSV Gersthofen gewann nach einer gewaltigen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gegen den VfR Jettingen mit 2:1. Dabei hatten die Jenik/Hoffmann-Schützlinge großes Glück, dass die Gäste in der Anfangsphase mit ihren Chancen wucherten und Ersatzkapitän Niklas Gordy zwischen den Pfosten auf dem Posten war. Statt 0:1 hätte es zur Pause auch gut und gerne 0:3 heißen können.

