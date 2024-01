Zwei Spieler verlassen den TSV Gersthofen

Plus Michael Hildmann und Sascha Wenninger haben neue Vereine gefunden.

Nach Torhüter Nico Hopfenzitz haben während der Winterpause zwei weitere Spieler den Fußball-Bezirksligisten TSV Gersthofen verlassen.

Nach fünf Spielen in der Saison 2023/24 wurde Michael Hildmann aus unerfindlichen Gründen suspendiert. Nach einer halbjährigen Zwangspause hat der 32-Jährige, der in den Landesliga-Spielrunden 2021/22 und 2022/23 als Co-Trainers seines Vaters Gerhard Hildmann fungierte und kaum ein Spiel versäumte, einen neuen Verein gefunden. Der Abwehrspieler wird künftig für den West-Kreisligisten SSV Dillingen auflaufen.