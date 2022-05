Fußball

01.06.2022

Zwei Spieler werden doppelt nominiert

Adrian Ganfencu vom TSV Täfertingen wurde in vier Tagen zweimal für die Elf der Woche nominiert.

Plus Wer in der Englischen Woche zum Saisonabschluss zweifach in der Elf der Woche vertreten ist.

Zum Abschluss der Saison in den unteren Klassen gab es im Kreis Augsburg nochmals ein furioses Finale mit zwei Spieltagen innerhalb von vier Tagen. Folglich gab es auch zweimal eine „Elf der Woche“, die auf unserem Internet-Portal FuPa.net immer dann generiert wird, wenn in der entsprechenden Liga mindestens 70 Prozent der Aufgebote gespeichert werden und pro Team außerdem mindestens zehn Stimmabgaben erfolgt sind. Zum letzten Mal in der Saison 2021/22 sind hier die Mehrfach-Torschützen, Glanzparaden-Lieferanten und Abwehr-Abräumer erwähnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen