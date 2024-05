Fußball

04.05.2024

Zwischen Pfanne und Klimmzugstange ist er der Hahn im Korb

Plus Florian Weidner vom SV Grün-Weiß Baiershofen ist Familienmensch und Hard-Rock-Fan. Welchen Selbstversuch er bisher nie bereut hat.

Florian Weidner vom SV Grün-Weiß Baiershofen tritt mit seinem Team am Wochenende in der Kreisklasse West 2 gegen Ligaprimus TSV Burgau an. Der 30-jährige Familienvater, der seine Brötchen als selbstständiger Therapeut zur Korrektur des Bewegungs- und Stützapparates verdient, begann seine Karriere in der Jugend des TSV Balzhausen. 2014 wechselte er zum SV - mit der aktuellen Saisonleistung ist er zufrieden: „Wenn wir die oberen Teams noch etwas ärgern können, bin ich glücklich“, sagt Weidner. Wenn er nicht auf dem Platz steht, verbringt er gerne Zeit mit seiner Familie oder geht zum Boldern.

1. Haaland oder Kane?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

