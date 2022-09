Fußball

19.09.2022

Zwölf Tore und kein Sieger

Elegant zieht hier Herbertshofens Florian Sentpaul an Achsheims Torhüter Michael Weißhaupt vorbei. Links Alexander Michl.

Plus Beim 6:6 bei Zusmarshausen II trifft ein Spieler des TSV Gersthofen II insgesamt fünfmal ins Tor.

In der A-Klasse Nordwest übernimmt der SC Biberbach durch einen 4:1-Heimsieg gegen den FC Horgau II die Tabellenführung. Der TSV Gersthofen II vergab beim 6:6 gegen den TSV Zusmarshausen II einen Zwei-Tore-Vorsprung in der 89. Minute. Der SV Adelsried traf zur Partie beim SV Erlingen nicht an.

